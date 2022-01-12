Украина В Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ с 1 мая

2022-01-12 22:00

 

У главного поставщика топлива надеются, что стоимость газа к лету существенно упадёт. Впрочем, в "Нафтогазе" не решаются делать прогнозы на будущий отопительный сезон

Глава Национальной акционерной компании "Натогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что с 1 мая граждан страны ожидают новые тарифы на природный газ.

Об этом, со ссылкой на интервью чиновника, сообщило информационное агентство "РБК-Украина".

Витренко отметил, что новые тарифы снова будут зафиксированы сроком на год.

"Украина интегрирована в европейский рынок газа. Поэтому наши тарифы соответствуют той стоимости газа, которая складывается в Европе" - отметил Витренко.

Глава НАК отметил, что форвадные цены на лето 2022 года даже меньше, чем на отопительный сезон 2021-го, но "ситуация может измениться в любой день". Тем более, что в Украине энергоэффективность намного меньше, чем в Европе, поэтому платёжки у граждан могут быть больше.

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