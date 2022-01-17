Политика Лондон анонсировал поставки Украине вооружения

2022-01-17 22:20

Речь идет о легких противотанковых оборонительных системах, которые не представляют угрозы для России.

Великобритания поставит Украине оборонительное вооружение, в частности, легкие противотанковые системы. Об этом во время слушаний в парламенте в понедельник, 17 января, заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Уоллес.

При этом британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует поставить Украине Javelin и гаубицы в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.