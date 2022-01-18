Украина Из-за снегопадов остались без света 349 населенных пункта в десяти областях Украины

2022-01-18 10:45

Непогода обесточила 349 населенных пунктов в десяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в таких областях: Киевская - 93, Житомирская - 68, Тернопольская - 57, Черниговская - 42, Львовская - 31, Хмельницкая - 29, Черновицкая - 18, Кировоградская - 6, Закарпатская - 3, Волынская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Так, из-за непогоды в с. Загайполь Коломыйского района Ивано-Франковской области была повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. В Черновцах из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждены крыши школы в с. Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали три поваленных дерева.

subscriber subscriber

Еще по теме

Часть Украины останется без снегопадов: прогноз на последние дни декабря

2021-12-28 16:15

Снегопады и резкое потепление: синоптик спрогнозировала погоду на начало недели

2021-12-06 17:40

КАРТА Из-за мокрого снегопада обесточены 90 населенных пунктов, сегодня стихия нанесет новый удар

2021-12-03 11:47

Еще до начала зимы: украинцев предупредили о приближающемся снегопаде

2021-11-27 13:30

Еще новости в разделе "Украина"

В МВД детально пояснили на каком основании объявили Петра Порошенко в розыск

2022-01-18 11:46

18 декабря православные отмечают Крещенский сочельник, постятся и освящают воду

2022-01-18 11:14

Из-за снегопадов остались без света 349 населенных пункта в десяти областях Украины

2022-01-18 10:45

Уже с февраля украинцам готовят отключение газа - график будет меняться еженедельно

2022-01-18 08:25
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В МВД детально пояснили на каком основании объявили Петра Порошенко в розыск 2022-01-18 11:46
18 декабря православные отмечают Крещенский сочельник, постятся и освящают воду 2022-01-18 11:14
Из-за снегопадов остались без света 349 населенных пункта в десяти областях Украины 2022-01-18 10:45
Уже с февраля украинцам готовят отключение газа - график будет меняться еженедельно 2022-01-18 08:25