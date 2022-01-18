Украина Из-за снегопадов остались без света 349 населенных пункта в десяти областях Украины

2022-01-18 10:45

Непогода обесточила 349 населенных пунктов в десяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в таких областях: Киевская - 93, Житомирская - 68, Тернопольская - 57, Черниговская - 42, Львовская - 31, Хмельницкая - 29, Черновицкая - 18, Кировоградская - 6, Закарпатская - 3, Волынская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Так, из-за непогоды в с. Загайполь Коломыйского района Ивано-Франковской области была повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. В Черновцах из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждены крыши школы в с. Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали три поваленных дерева.