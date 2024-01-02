В Киеве из-за массированного ракетного обстрела 2 января обесточено почти 260 тысяч потребителей и отключалось оборудование подстанций в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что из-за повреждения воздушной линии, без напряжения ряд подстанций, обесточены 259 тысяч точек учета.
В результате обесточивания высоковольтных линий отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.
Как заявили в Минэнерго, энергетики начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация с безопасностью.