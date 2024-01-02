ВОЙНА В Украине Из-за ракетного обстрела почти 260 тысяч жителей столицы и области остались без света

2024-01-02 09:24

В Киеве из-за массированного ракетного обстрела 2 января обесточено почти 260 тысяч потребителей и отключалось оборудование подстанций в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что из-за повреждения воздушной линии, без напряжения ряд подстанций, обесточены 259 тысяч точек учета.

В результате обесточивания высоковольтных линий отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

Как заявили в Минэнерго, энергетики начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация с безопасностью.

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