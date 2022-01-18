Мир Протесты в Казахстане: заведено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям

2022-01-18 14:41

В Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года начато 695 досудебных расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Как сообщает Казинформ, в качестве подозреваемых было задержано 780 человек, по 695 из них судом санкционирован арест. Также во время массовых протестов погибли 225 человек.

Среди начатых расследований 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.

По словам старшего помощника Генерального прокурора Казахстана Азамата Саргазина, всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь.