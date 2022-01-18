Мир Протесты в Казахстане: заведено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям

2022-01-18 14:41

В Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года начато 695 досудебных расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Как сообщает Казинформ, в качестве подозреваемых было задержано 780 человек, по 695 из них судом санкционирован арест. Также во время массовых протестов погибли 225 человек.

Среди начатых расследований 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.

По словам старшего помощника Генерального прокурора Казахстана Азамата Саргазина, всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В результате беспорядков бизнес Казахстана потерял более 200 млн долларов

2022-01-12 10:12

Власти Казахстана незаконно применили для подавления протестов миротворцев ООН

2022-01-12 08:26

В Казахстане в результате протестов задержано почти десять тысяч граждан

2022-01-11 11:46

Китай выразил полную готовность помочь Казахстану противостоять любым "внешним силам"

2022-01-11 11:14

Еще новости в разделе "Мир"

Протесты в Казахстане: заведено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям

2022-01-18 14:41

Началась масштабная переброска российских военных в Беларусь

2022-01-18 13:14

Не смотрите наверх! К Земле на огромной скорости летит астероид диаметром в километр

2022-01-14 22:12

видео Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок за драку с поклонником

2022-01-14 17:51
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Протесты в Казахстане: заведено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям 2022-01-18 14:41
Началась масштабная переброска российских военных в Беларусь 2022-01-18 13:14
Не смотрите наверх! К Земле на огромной скорости летит астероид диаметром в километр 2022-01-14 22:12
видео Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок за драку с поклонником 2022-01-14 17:51