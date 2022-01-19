Коронавирус В Украине почти 13 тыс новых случаев Covid-19 - лидируют Прикарпатье и Киев

2022-01-19 12:10

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений погибли 163 граждан. При этом госпитализирован 2401 человек.

Как сообщает МОЗ, больше всего новых COVID-случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).

Протестировано методом ПЦР - 50 298 человек, методом ИФА - 6290 человек, экспресс-тестами - 41 056 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 780 903 человека, выздоровели - 3 567 336 человек, умерли 98 712 человек.