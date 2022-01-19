Украина До -14 градусов: синоптик предупредила о морозах, снегопадах и гололедице

2022-01-19 21:00

В Украине ожидаются осадки в виде снегопадов, понижение температуры воздуха и гололедица.

Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

В четверг, 20 января, на западе, севере и местами в центральных областях пройдут снегопады. На юге и востоке Украины без осадков.

Дневные температуры будут колебаться от - 3 до +2, в восточных областях термометры покажут -3… -8 градусов, В ночные часы ртутные столбики упадут до -3… -9 градусов, на востоке -9… -14 градусов.

В Киеве тоже будет снежить, днем ожидается около нуля, ночные температуры составят -2… -4 градуса.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 февраля температура на большей части территории будет +1...+3, в то время как на Буковине, Закарпатье и Прикарпатье местами до -3.