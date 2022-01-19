Украина До -14 градусов: синоптик предупредила о морозах, снегопадах и гололедице

2022-01-19 21:00

 

В Украине ожидаются осадки в виде снегопадов, понижение температуры воздуха и гололедица.

Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

В четверг, 20 января, на западе, севере и местами в центральных областях пройдут снегопады. На юге и востоке Украины без осадков.

Дневные температуры будут колебаться от - 3 до +2, в восточных областях термометры покажут -3… -8 градусов, В ночные часы ртутные столбики упадут до -3… -9 градусов, на востоке -9… -14 градусов.

В Киеве тоже будет снежить, днем ожидается около нуля, ночные температуры составят -2… -4 градуса.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 февраля температура на большей части территории будет +1...+3, в то время как на Буковине, Закарпатье и Прикарпатье местами до -3.

subscriber subscriber

Еще по теме

Почувствуете настоящую зиму: синоптик предупредила о похолодании

2022-01-17 17:55

Экстремальные морозы и порывистый ветер: синоптик предупредила о похолодании

2022-01-11 16:15

Весенний ветер и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине до Рождества

2022-01-03 20:35

На Новый год украинцам пообещали погодный сюрприз: прогноз синоптика

2021-12-30 16:21

Еще новости в разделе "Украина"

До -14 градусов: синоптик предупредила о морозах, снегопадах и гололедице

2022-01-19 21:00

По плану России - Украины уже не должно было существовать, - Кулеба

2022-01-19 18:20

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад

2022-01-19 17:40

Курс доллара продолжает стремительно расти

2022-01-19 17:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

До -14 градусов: синоптик предупредила о морозах, снегопадах и гололедице 2022-01-19 21:00
По плану России - Украины уже не должно было существовать, - Кулеба 2022-01-19 18:20
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад 2022-01-19 17:40
Курс доллара продолжает стремительно расти 2022-01-19 17:00