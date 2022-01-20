Политика Судья по делу Порошенко решил уйти в отпуск

2022-01-20 21:55

Журналистам удалось выяснить, что в отпуск Алексей Соколов ушел с сегодняшнего дня. А в суде утверждают, что "как будет дальше — неизвестно".

Следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, избравший вчера пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, сегодня, 20 января, ушел в отпуск. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, пишет "Укринформ".

"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше – неизвестно", — отметил он.

Информацию о том, что Соколов ушел в отпуск, подтвердил и Ростислав Кравец, адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса.

"Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится", — написал юрист в соцсети Facebook и выложил фото дверей кабинета судьи, на которых висит объявление, что 20 января Соколов находится в отпуске.