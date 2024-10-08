Жизнь В Верховной Раде запретили использование мессенджера Telegram

2024-10-08 09:24

В Верховной Раде ограничат использование мессенджера Telegram – по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Согласно рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ВР внедряются следующие меры безопасности:

  • обязательна двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, который останется без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к аккаунту;
  • запрещение передачи данных, используемых в работе и служебная коммуникация в Телеграмм;
  • запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

Блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

 

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