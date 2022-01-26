Политика Премьер-министр Хорватии извинился за скандальное заявление президента Милановича

2022-01-26 11:47

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление главы государства Зорана Милановича. Заявление опубликовано в Twitter правительства Хорватии.

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция", - заявил Пленкович.

Он попросил прощения у граждан Украины, назвав заявления Милановича "несуразностями".

Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что случае возникновения конфликта между РФ и Украиной власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.