Премьер-министр Хорватии извинился за скандальное заявление президента Милановича

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление главы государства Зорана Милановича. Заявление опубликовано в Twitter правительства Хорватии.
"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция", - заявил Пленкович.
Он попросил прощения у граждан Украины, назвав заявления Милановича "несуразностями".
Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что случае возникновения конфликта между РФ и Украиной власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.