Политика Премьер-министр Хорватии извинился за скандальное заявление президента Милановича

2022-01-26 11:47

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление главы государства Зорана Милановича. Заявление опубликовано в Twitter правительства Хорватии.

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция", - заявил Пленкович.

Он попросил прощения у граждан Украины, назвав заявления Милановича "несуразностями".

Напомним, 25 января Зоран Миланович заявил, что случае возникновения конфликта между РФ и Украиной власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

subscriber subscriber

Еще по теме

МИД Украины вызвал на ковер посла Хорватии из-за обидных заявлений президента

2022-01-26 10:12

Лидеры стран НАТО пригрозили РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину

2022-01-25 14:16

Глава Бюро нацбезопасности Польши рассказал о шагах Варшавы в случае войны в Украине

2022-01-25 13:32

Глава Минобороны опроверг данные разведки США и Британии - Резников уверен, что угрозы вторжения нет

2022-01-25 11:46

Еще новости в разделе "Политика"

США пригрозили Беларуси: за помощь Москве при вторжении в Украину НАТО примет меры

2022-01-26 13:12

Премьер-министр Хорватии извинился за скандальное заявление президента Милановича

2022-01-26 11:47

Украина помешала россиянину стать вице-президентом ПАСЕ

2022-01-26 10:44

МИД Украины вызвал на ковер посла Хорватии из-за обидных заявлений президента

2022-01-26 10:12
Все статьи раздела "Политика"

Политика

США пригрозили Беларуси: за помощь Москве при вторжении в Украину НАТО примет меры 2022-01-26 13:12
Премьер-министр Хорватии извинился за скандальное заявление президента Милановича 2022-01-26 11:47
Украина помешала россиянину стать вице-президентом ПАСЕ 2022-01-26 10:44
МИД Украины вызвал на ковер посла Хорватии из-за обидных заявлений президента 2022-01-26 10:12