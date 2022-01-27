Мир Евросоюз получил надежного поставщика газа, который в любой момент готов заменить Россию

2022-01-27 09:40

Австралия готова поставлять сжиженный газ в страны Европы в случае проблем с поставками газа из России.

Как сообщил федеральный министр природных и водных ресурсов Кит Питт, Австралия "готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ", который поступит от европейских стран при нехватке газа из России.

"Австралийские экспортеры сжиженного газа – это ведущие мировые компании, надежные поставщики, способные поставлять энергоресурсы по всему миру", – сказал Питт, отметив, что его страна способна "удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ".

Напомним, по итогам 2021 года Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ, обойдя Катар. Объем экспорта австралийского СПГ составил 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году. Катар занял второе место, экспортировав 77,83 млн тонн по сравнению с 77,88 млн тонн в предыдущем году. А США закрепились на третьем месте по итогам третьего года подряд. Объем экспорта американского СПГ в 2021 году увеличился почти вдвое – до 70,43 млн тонн с 47,35 млн тонн в предыдущем году.