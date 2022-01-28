Мир Руководство старейшей газеты Беларуси будут судить за махинации с оплатой коммуналки

2022-01-28 15:48

В суд Минска направлено уголовное дело в отношении главного редактора газеты Наша Нiва Егора Мартиновича и руководителя отдела маркетинга и рекламы издания Андрея Скурко.

Их обвиняют в якобы причинении имущественного вреда без признаков хищения. Об этом сообщила генпрокуратура Беларуси.

"Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего Скурко А. Г. и 33-летнего Мартиновича Е. А., которым инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", - говорится на сайте ведомства.

Согласно материалам дела Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, с 2017 года по 2021 год разместили в квартире Скурко офисы организаций для осуществления предпринимательской деятельности.

"При этом обвиняемые не заключили договоры, предусматривающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для юридических лиц, – оплачивали услуги по тарифам для населения в отношении жилых помещений, в которых граждане зарегистрированы по месту жительства или пребывания", - добавили в генпрокуратуре, отметив, что ущерб составляет 10 тысяч белорусских рублей (около 111 тыс. гривен).

Газета Наша Нiва была основана в 1906 году, ее выпуск возобновили в 1991 году. Накануне редакцию газеты Наша Нiва признали "экстремистским формированием".

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