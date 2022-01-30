Политика Зеленский может встретиться с Путиным в неожиданном месте

2022-01-30 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине 4 февраля во время открытия Олимпийских игр. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая встреча не планируется, однако полностью исключать такую вероятность не нужно.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

При этом он заявил, что Владимир Путин вообще не планирует проводить отдельные двусторонние встречи с другими лидерами, которые будут гостями церемонии открытия Олимпийских игр.

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц", - напомнил Песков. "Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной встречи Путина с Зеленским, Дмитрий Песков заявил, что такая встреча не планируется, но полностью исключать возможность ее проведения не нужно.

При этом он добавил, что единственная двусторонняя встреча с лидером другого государства, которую планирует Путин, это встреча лидером КНР Си Цзиньпином.

"Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет", - подчеркнул он.