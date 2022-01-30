В Украине за сутки 24,5 тысяч COVID-случаев

С начала пандемии коронавирусом заболели уже более 4 млн человек. Также зарегистрировано 100 125 летальных случаев.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
За последние 24 часа от вируса скончались 94 человека. Всего же с начала пандемии - 100 125 летальных исхода.
Также за минувшие сутки:
Случаев в областях в сутки:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, накануне в России - более 113 тысяч COVID-случаев за сутки. Суточный прирост коронавируса в России увеличивается на 10-15 тысяч.
Добавим, Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.