Украина По всей Украине будут пробки: синоптики предупредили об опасной погоде

2022-01-31 21:40

 

Во вторник, 1 февраля, на всей территории Украины, за исключением Херсонской области, ожидается гололедица.

Об этом сообщает Sinoptik.UA.

Опасная ситуация на дорогах страны продержится с утра до позднего вечера, поэтому, водителям стоит учитывать данный фактор при планировании маршрутов своих поездок.

В связи с этим, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать стресса и не стоять долго в пробках. Что касается пешеходов, то им стоит надевать обувь с протектором и быть предельно внимательными при переходе дороги. Из-за гололедицы водители не всегда сумеют вовремя затормозить - это может привести к трагическим последствиям.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 1 февраля столбики термометров в Украине покажут 2-8 градусов мороза, однако уже днем воздух прогреется от -3 °C до +2. Такие факторы будут способствовать тому, что на дорогах образуется гололедица.

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