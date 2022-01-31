Украина В Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты

2022-01-31 22:00

 

В Украине 1 февраля начнут действовать новые цены на пластиковые пакеты. Об этом сообщило Министерство экономики.

Пакет со стенками толщиной более 50 мкм без ручек и боковых складок будет стоить 2 грн, пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,5 грн, пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.

В министерстве подчеркнули, что это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", – отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

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