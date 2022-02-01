Украина Через месяц в Украине запретят пакеты "маечки"

2022-02-01 20:40

После 9 марта 2022 года в магазинах и заведениях общественного питания будут запрещены пакеты с толщиной стенки менее 50 микрометров.

Как заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты". Речь идет о пластиковых пакетах толщиной стенки более 50 микрометров. Это большие пакеты, которые люди покупают на кассах в супермаркетах. На пакеты "маечки" такое регулирование не распространяется.

Напомним, теперь украинцам придется заплатить 2 грн за пакеты без ручек и боковых складок; 2,5 грн за пакеты без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок) и 3 грн за пакеты с ручками и боковыми складками.

Также сообщалось, что большинство супермаркетов уже предложили альтернативу своим клиентам, а именно разнообразные мешочки, сеточки и эко-сумки.