Мир Британия подняла в воздух истребители после обнаружения неопознанного самолета

2022-02-02 20:40

Великобритания в среду подняла в воздух истребители после обнаружения неопознанного самолета, который приближался к воздушному пространству, сообщило министерство обороны, заявление которого цитируют западные СМИ.

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“Истребители Typhoon (в ответ на - ред.) оповещение о быстром реагировании с базы Королевских ВВС Лоссимаут при поддержке танкера Voyager с базы Королевских ВВС Брайз Нортон были отправлены против неопознанного самолета, который приближался к зоне интересов Великобритании”, — заявил представитель министерства обороны, которого цитирует Reuters.

Там указали, что не будет "никаких дополнительных подробностей об этой операции, пока она не будет завершена”.

Sky News сообщает, что самолет был обнаружен к северу от Шотландии.

Дополнение

Такие оповещения о быстром реагировании (QRA) не являются редкостью и обычно связаны с поднятием самолетов Королевских воздушных сил Великобритании, которые следят за российскими военными самолетами, которые осуществляют полеты вблизи воздушного пространства Британии.