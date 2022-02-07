Мир Facebook и Instagram грозит закрытие в Европе: в Meta назвали причину

2022-02-07 20:20

В феврале 2022 года после квартального отчета компании Meta, ее акции упали примерно на 20%. Это стало причиной снижению рыночной стоимости примерно на 200 млрд долл.

В настоящее время существует вероятность того, что Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе из-за новых законов. В частности, от компании требуют, чтобы данные европейских пользователей хранились и обрабатывались только на европейских серверах.

Об этом говорится в отчете компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

На сегодняшний день Meta обрабатывает свои данные в США и Европе, поскольку это имеет решающее значение для ее бизнеса.

«Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята, и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или на другие альтернативные средства передачи данных из Европы в США, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее важных продуктов и сервисов, включая Facebook и Instagram, в Европе», — сказано в документе.

В компании заявили: под ударом окажутся многие крупные и малые предприятия в различных секторах экономики, которые пользуются ее услугами.

«Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых работаем, или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность предоставлять услуги, способы предоставления наших услуг или способность таргетировать рекламу, что может отрицательно сказаться на наших финансовых результатах», — сказано в документе.

Стоит отметить, что в июле 2020 года суд Евросоюза признал Privacy Shield недействительным из-за нарушений защиты данных.

В июне 2021 года европейские ведомства начали регулировать деятельность стандартных договорных положений (SCC) о передаче данных между странами ЕС и другими странами.

В прошлом году Ирландская комиссия по защите данных объявила, что документы, по которым работает Meta, не соответствуют общему регламенту по защите данных ЕС. Но расследование до сих пор продолжается.