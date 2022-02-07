Украина Пенсии в Украине пересчитают через несколько недель: сколько прибавят

2022-02-07 18:40

В Украине с 1 марта пенсии пересчитают только для 5,9 млн человек из 10,8 млн всех пенсионеров. Средний размер прибавки составит 500 грн, при этом на такие деньги могут рассчитывать далеко не все украинцы на заслуженном отдыхе.

Для всех украинцев размер прибавки будет разным. Некоторые пенсионеры могут получить около 800 грн, другие же получат всего около 100 грн.

Вот как определят размер прибавки: посчитанный по формуле расчетный размер пенсии увеличат на 50% прошлогодней инфляции и на 50% от среднего годового роста зарплат (за 36 месяцев). В 2022 году это 14%.

Самую большую прибавку получат те украинцы, которые имели высокие зарплаты. Однако некоторые украинцы вовсе не получат ничего. Дело в том, что повышать будут только расчетный размер пенсии. А он не учитывает надбавки за стаж, повышение до прожиточного минимума, гарантированные выплаты для ряда украинцев (например, для тех, кто достиг 80-летия и т.д).

Бывший министр социальной политики Андрей Рева отмечает, что даже с учетом всех обещанных повышений пенсии растут несущественно. Он говорит, что с 2016 по 2019 годы средняя пенсия увеличилась на 77,7% (до 3 020 грн). А с 2019 по 2021 год – всего на 21,8% (до 3 900 грн).

Отметим, в Украине ежегодно количество пенсионеров сокращается на 150-300 тысяч человек. Но несмотря на это, дефицит Пенсионного фонда растет.