Мир В Польшу прибыли новые военные самолеты с американскими десантниками

2022-02-09 15:15

В Польшу прибыли по меньшей мере четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с американскими десантниками. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Напомним, накануне в Жешув уже прибыли несколько десантных групп США. Командир дивизии Кристофер Донахью заявил, что десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников НАТО во всех областях.