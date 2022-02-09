Коронавирус Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

2022-02-09 16:20

Российский политик попал в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ. В партии это отрицают.

Российский депутат от ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, сообщает в среду, 9 февраля, ТАСС.

По данным издания, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии... В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.

В среду, 9 февраля, стало известно о госпитализации Жириновского в московскую ЦКБ. По данным СМИ, депутат заразился коронавирусом, у него поражено 50-75 процентов легких.