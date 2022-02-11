Мир В Беларуси общество защитников птиц хотят признать опасной экстремистской организацией

2022-02-11 16:29

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд республики иск о ликвидации общественной организации Аховы птушак Бацькаўшчыны (Защита птиц).

В суде 1 марта состоится опрос в рамках подготовки дела к разбирательству, следует из письма ВС.

По версии Минюста, АПБ под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, в частности, публично поддерживает протесты в стране.

Летом 2021 года в офисе специализирующейся на орнитологии НКО прошел обыск, были изъяты копии некоторых документов. Бывший руководитель организации Виктор Фенчук является подозреваемым по уголовному делу о нарушении общественного порядка.

АПБ "постарается предстать перед судом с адвокатом", заявил директор организации Александр Винчевский. "Ликвидация - смерть для организации, но не ее членов и сторонников", - отметил он. "Я посвятил свою жизнь защите дикой природы и буду защищать ее в Беларуси или за рубежом. Будет хорошо, если нам удастся продолжить эту работу в Беларуси вместе с вами, нашими единомышленниками", добавил Винчевский.

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