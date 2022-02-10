Коронавирус "Компенсация от 744 тыс. до 1,8 млн. гривен": кто из украинцев имеет на нее право, решение Кабмина

2022-02-10 18:40

Кабинет министров во время заседания 9 февраля принял решение касательно новых сумм компенсации украинцам - это связано с пандемией коронавируса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий разъяснил в своем Телеграм-канале, за что именно украинцам положена огромная компесация.

Выплаты должны производиться за тяжелые последствия или смерть в результате вакцинации от COVID-19. Размер компенсации колебается от 744 тыс. до 1,8 млн. гривен.

Так, в случае наступления инвалидности, пострадавший сможет получить компенсацию от 300 до 400 прожиточных минимумов. Это от 744 тыс. до 992 тыс. гривен. Размер зависит от группы инвалидности.

В случае смерти, наступившей вследствие использования лекарств от коронавируса или после вакцинации членам семьи, родителям, иждивенцам умершего выплатят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1 860 750 гривен.

Связь инвалидности и вакцинации будут устанавливать на основании протокола расследования, подающегося группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации. Выплаты в случае установления лицу инвалидности назначает и выплачивает Минздрав.

Отметим, за последние сутки вакцину против коронавируса получили 70 678 украинцев, всего с начала кампании проведено 15 520 587 прививок.