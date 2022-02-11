Мир В Чехии решили отменить большинство карантинных ограничений

2022-02-11 19:32

Правительство Чехии решило отменить большинство карантинных ограничений, как это делают и в других европейских странах. Новые правила вступят в силу с 1 марта.

А уже с четверга, 18 февраля, рестораны и другие учреждения можно будет посещать без ковид-сертификатов, сообщает České noviny со ссылкой на премьер-министра Петра Фиалу.

По его словам, с 1 марта в стране будет действовать очень мало ограничительных мер, в частности, только масочный режим.

Также Фиала добавил, с 18 марта при посещении ресторанов, парикмахерских, бассейнов, театров, кинотеатров или спортивных матчей людям больше не нужно будет предъявлять ковид-паспорта. Вместе с тем эти документы по-прежнему будут необходимы для выезда за границу.

По словам премьер-министра Чехии, динамика числа инфицированных и заполняемости больниц соответствует прогнозам экспертов, а количество госпитализированных постепенно снижается.

"Мы все верим, что эта волна уже позади", - сказал Фиала.