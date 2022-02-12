Виктор Медведчук: Принуждение Зеленского к выполнению минских соглашений – это сверхважная тема для европейской безопасности

2022-02-12 16:53

Выступление народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России

Уважаемые коллеги, я хочу по результатам нашей дискуссии особо подчеркнуть и высказать благодарность от представителей украинского парламента, которые присутствуют сегодня в Сенате (я нахожусь на видеосвязи), за то, что парламентарии Франции, Германии и России откликнулись на нашу инициативу. И, самое главное, что они пытаются найти тот общий знаменатель, который может помочь решить вопросы мирного урегулирования на Донбассе, мирного урегулирования в Украине, а значит добавить серьезные аргументы в вопросы безопасности во всей Европе.

Но я хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, и поддержать моих российских коллег, в частности и Григория Карасина, и Андрея Климова, которые акцентировали внимание на том, что, действительно, сегодня проблема, которая обсуждается, - это проблема минских соглашений. И я даже бы усилил аргумент, который высказал уважаемый коллега, представитель Совета Федерации, председатель международного комитета. Он сказал, что это срочная тема. Нет, уважаемый коллега, нет, уважаемые коллеги, дамы и господа, это горящая тема. Поверьте мне, человеку, который находится в Украине, человеку, который владеет вопросом того, что происходит сегодня в Украине и возле Украины. Это действительно горящая тема.

Вот здесь и я, и наши французские коллеги вспоминали по поводу недавнего визита господина Макрона в Москву и в Киев. Мы слышали пресс-конференцию в Москве президента России Владимира Путина и президента Макрона, которые говорили, что в своих переговорах, которые продолжались около шести часов, они много времени посвятили Украине, посвятили минским соглашениям, посвятили тем вопросам, которые являются сегодня крайне актуальными. И после этого господин Макрон приезжает в Киев и на пресс-конференции с господином Зеленским заявляет о том, что "мы обсуждали минские соглашения и Украина согласна с их исполнением". И после этого мы знаем, чем закончились ночные переговоры в Берлине советников глав "нормандского формата".

Вот в чем разница. Разница в том, что сегодня Запад предпринимает максимальные усилия для того, чтобы остановить эскалацию, сделать все для деэскалации, а в Украине из-за действий киевских властей происходит все наоборот. И поэтому я хочу поддержать российских коллег в плане того, что мы должны сегодня сконцентрироваться именно на этом.

Я поддерживаю Леонида Слуцкого, который прямо заявил о том, что это не просто важная, это архиважная проблема. И поверьте мне, что вот этот наш, я бы даже сказал, крик о помощи, иначе я не могу назвать это сегодня, означает, что парламентарии – это именно те люди, кто могут остановить эскалацию и действительно привнести свой вклад в деэскалацию того, что происходит сегодня в Украине и на Донбассе.

И я согласен с господином Слуцким, который предложил продолжить этот формат, формат четырех делегаций, четырех участников парламентов, как Парламентское измерение "нормандского формата", потому что мы не знаем, сможем ли мы сделать то, что предназначено, или то, что мы хотим сделать. Но я уверен, что мы должны сделать все для того, чтобы мир наступил, для того чтобы парламентарии Украины под влиянием в том числе и парламентов России, Франции, Германии могли на сегодняшний день оказать содействие депутатам, тем, которые по тем или иным причинам на сегодняшний день не поддерживают минские соглашения, сделать это ради мира.

Огромное спасибо за ваши усилия, огромное спасибо за участие, огромное спасибо за то, что вы хотите помочь и помогаете Украине. Спасибо.

Виктор Медведчук