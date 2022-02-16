Мир От границ подальше: В РФ объявили о начале возвращения войск и техники на места дислокаций

2022-02-16 11:14

Минобороны объявило о начале возвращения войск Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации, при этом учения во многих регионах еще продолжаются. 

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - говорится в заявлении представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Отмечается, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сообщил Конашенков.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении Союзная решимость, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

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