Нацполицию перевели в усиленный режим из-за российской угрозы, срочное заявление: "с 14 по 19 февраля..."

Украинские правоохранители переходят на усиленный режим несения службы из-за угрозы российского вторжения, в Нацполиции озвучили подробности.
Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал глава Нацполиции Игорь Клименко у себя в Фейсбук.
По его словам, с 14 по 19 февраля полиция будет находиться в усиленном режиме несения службы. Это связано с информацией о возможном вторжении российских военных на территорию страны. Как объяснил Клименко, это сигнал о том, что правоохранители готовы к защите и находятся в полной готовности. При этом причин для паники нет.
На протяжении ближайших дней будет увеличено количество патрулей на улицах, Нацполиция развернет ситуативные центры, а также будет усиленно охранять объекты критической инфраструктуры и органы госвласти.
Глава Нацполиции объяснил, что такое решение было принято для более оперативного реагирования в случае угрозы.