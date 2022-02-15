Украина Нацполицию перевели в усиленный режим из-за российской угрозы, срочное заявление: "с 14 по 19 февраля..."

2022-02-15 21:40

 

Украинские правоохранители переходят на усиленный режим несения службы из-за угрозы российского вторжения, в Нацполиции озвучили подробности.

Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал глава Нацполиции Игорь Клименко у себя в Фейсбук.

По его словам, с 14 по 19 февраля полиция будет находиться в усиленном режиме несения службы. Это связано с информацией о возможном вторжении российских военных на территорию страны. Как объяснил Клименко, это сигнал о том, что правоохранители готовы к защите и находятся в полной готовности. При этом причин для паники нет.

На протяжении ближайших дней будет увеличено количество патрулей на улицах, Нацполиция развернет ситуативные центры, а также будет усиленно охранять объекты критической инфраструктуры и органы госвласти.

Глава Нацполиции объяснил, что такое решение было принято для более оперативного реагирования в случае угрозы.

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