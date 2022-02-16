Коронавирус Минздрав сообщает о спаде COVID-19, но число зараженных и смертность растут

2022-02-16 12:43

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 31 тысяч человек, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

За прошедшие 24 часа госпитализировано 3 640 человек, от осложнений погибли  310 пациентов. При этом за сутки выздоровели больше 27 тысяч граждан.

В тоже время в МОЗ уверяют, что в Украине наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Спад начался раньше, чем ожидалось.

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