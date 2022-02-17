Мир НАТО укрепляет восточный рубеж - в Польшу прибыли еще 2 самолета с десантниками США

2022-02-17 12:40

Сотни американских десантников прибыли в Польшу в рамках усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, сообщает агентство AFP. По его данным, два военно-транспортных самолета Boeing C-17 с военными приземлились в аэропорту города Жешув, расположенного примерно в 100 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, в аэропорту были замечены вертолеты Black Hawk и Chinook, которые также перевозили военнослужащих США.

В конференц-центре напротив терминала аэропорта разбит временный военный лагерь, где видны бронированные автомобили, военные грузовики, контейнеры и еще несколько десятков солдат, пишет AFP.

На вопрос журналистов, как долго военные там пробудут, сержант на контрольно-пропускном пункте в лагере сказал: "Мы пока не знаем".

В связи с продолжающимся кризисом вокруг Украины США ранее объявили, что отправят в Польшу дополнительно около 4,7 тысячи военнослужащих. Речь идет о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина.

Напомним, первый борт с военными из этой дивизии прибыл в Польшу 5 февраля. Ранее на территории страны было размещено уже около пяти тысяч американских военнослужащих. Другие западные государства также наращивают силы на восточном фланге НАТО.

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