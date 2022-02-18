Украина В Vodafone назвали реальную причину перебоев со связью на Донбассе

2022-02-18 16:29

Компания Vodafone Украина восстановила мобильную связь в зоне разграничения на Донбассе после обрыва волоконно-оптических линий связи вследствие вандализма, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 18 февраля.

"Ночью была непродолжительная недоступность услуг на ряде базовых станций в Донецкой и Луганской областях вследствие обрыва ВОЛС, причина - акт вандализма. Восстановили связь ночью путем перемаршрутизации трафика, к утру завершили ремонт", - сообщили в компании.

Напомним, накануне вечером жители Донбасса сообщали о перебоях в работе сетей Vodafone Украина.

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