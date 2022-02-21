Мир Рынок акций РФ рухнул до нового "черного понедельника"

2022-02-21 20:30

Индекс МосБиржи упал на 10,5%, индекс РТС - на 13,2%. Акции ВТБ упали на 17,3%, Сбербанка - на 16,9%, Газпрома - на 10,1%.

Рынок акций РФ рухнул до нового "черного понедельника". Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 21 февраля.

Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года - в начале пандемии COVID-19. По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал до 3036,88 пункта (-10,5%, минимум дня - 2910,49 пункта), индекс РТС - до 1207,5 пункта (-13,2%, минимум дня - 1152,14 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 18,3%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 505,353 млрд рублей.

При этом доллар США вырос до 78,7 руб/$1 (+1,4 рубля).

Наконец, подешевели акции Аэрофлота (-15,8%), ВТБ (-17,3%), Газпрома (-10,1%), Норникеля (-5,8%), Интер РАО (-10%), ЛУКОЙЛа (-6,9%), ММК (-8,9%), МТС (-4,7%), Магнита (-9,8%), Мосбиржи (-8,2%), НЛМК (-8%), Роснефти (-18,3%), Ростелекома (-7,5%), РусГидро (-8,4%), Сбербанка (-16,9% и -17,1% "префы"), Северстали (-6,2%), Сургутнефтегаза (-10,3%), Татнефти (-9,6%), ФСК ЕЭС (-13,2%).

Ранее СМИ сообщили, что Россия предоставит "ЛДНР" военную помощь. Российский парламент завтра примет законы о дружбе и границе с "ЛДНР", а также о военной помощи, пишет главред Эха Москвы Алексей Венедиктов.