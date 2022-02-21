Политика Зеленский побеседовал с Байденом. И начал заседание СНБО

2022-02-21 22:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил  Зеленский в Twitter.

По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер0-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Члены Совбеза РФ поддержали инициативу насчет "ЛДНР".

После чего выступил с обращением и заявил, что признает независимость "ЛДНР".

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