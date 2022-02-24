Украина Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие

2022-02-24 12:33

Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Такой приказ 24 февраля глава НПУ Игорь Клименко отдал руководителям главных управлений Нацполиции в областях, сообщили в Нацполиции Украины.

"Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства. Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", – сказано в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина не намерена создавать ядерное оружие - МИД

2022-02-23 21:00

Еще одна страна будет поставлять оружие для ВСУ

2022-02-20 17:20

Разметают оружие и бронежилеты: что происходит в Киеве на фоне обострения на Донбассе

2022-02-20 11:00

Канада впервые предоставит Украине летальное вооружение

2022-02-15 09:51

Еще новости в разделе "Украина"

В Офисе президента Украины заявили о начале второй волны наступления войск РФ

2022-02-24 13:05

Силы ООС сбили уже седьмой российский самолет в Луганской области

2022-02-24 12:40

Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие

2022-02-24 12:33

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам - "армия держит оборону"

2022-02-24 11:42
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Офисе президента Украины заявили о начале второй волны наступления войск РФ 2022-02-24 13:05
Силы ООС сбили уже седьмой российский самолет в Луганской области 2022-02-24 12:40
Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие 2022-02-24 12:33
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам - "армия держит оборону" 2022-02-24 11:42