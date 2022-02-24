Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие

Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.
Такой приказ 24 февраля глава НПУ Игорь Клименко отдал руководителям главных управлений Нацполиции в областях, сообщили в Нацполиции Украины.
"Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства. Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", – сказано в сообщении.