ВОЙНА В Украине ВСУ сбили три российских самолета и вертолет

2022-02-26 13:00

В числе потерь российских войск - два штурмовика Су-25, транспортный самолет Ил-76 МД и вертолет.

На Донбассе в начале суток зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25. Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских войск и уничтожил врага. Об этом утром в субботу, 26 февраля, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27", - говорится в сообщении.

Продолжаются бои в городе Васильков Киевской области, где российские военные пытаются высадить десант из воздуха.

Также на улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. В генштабе отметили, что везде враг получает достойный отпор и несет потери.

Напомним, в Минобороны сообщили, что потери оккупантов стремительно растут. А в Офисе президента сообщили, что Украина не просто выстояла, а побеждает.