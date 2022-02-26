ВОЙНА В Украине Киевская ГЭС под контролем ВСУ, работает в штатном режиме - Минэнерго

2022-02-26 14:00

 

Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил и уже работает в штатном режиме. Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Цитата:

"Объединенная энергосистема Украины работает стабильно. Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

"Киевская ГЭС уже работает в штатном режиме", - указали в Минэнерго информацию по состоянию на 8:20.

"Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме", - добавили в министерстве.

Добавим

Киевская ГЭС расположена на Днепре в нескольких километрах от Киева.

25 февраля в Киеве на Троещине произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.

Детали

По данным Минэнерго, в результате боевых действий повреждены ряд воздушных линий и подстанций и отключены от энергосети в том числе:

32 населенные пункты в Черниговской области

53 населенных пункта в Запорожской области,

11 населенных пунктов в Сумской области,

551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.

"Технический персонал оперативно восстанавливает энергоснабжение потребителям, как только прекращаются боевые действия на территории соответствующих повреждений", - указали в министерстве.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

subscriber subscriber

Еще по теме

Враг продолжает наносить авиаудары по аэродромам, группировкам войск ВСУ на востоке Украины и на севере Киевской области - Генштаб

2022-02-26 09:30

Главнокомандующий ВСУ обратился к генералам, офицерам и рядовым солдатам

2022-02-25 11:15

Байден объявит о новых санкциях против России и оружии для ВСУ

2022-02-24 18:45

Под Черниговом взвод россиян сдался в плен ВСУ

2022-02-24 18:20

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Турция закрыла проход российских военных кораблей к Черному морю - Зеленский

2022-02-26 16:00

Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT

2022-02-26 16:00

Мы придем за каждым! - силы спецопераций Украины громят врага по всем направлениям

2022-02-26 15:13

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ОКНОМ

2022-02-26 14:55
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Турция закрыла проход российских военных кораблей к Черному морю - Зеленский 2022-02-26 16:00
Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT 2022-02-26 16:00
Мы придем за каждым! - силы спецопераций Украины громят врага по всем направлениям 2022-02-26 15:13
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ОКНОМ 2022-02-26 14:55