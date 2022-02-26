ВОЙНА В Украине В новый пакет военной помощи Украине включены "Джавелины" - Пентагон

2022-02-26 18:00

 

Эту помощь США окажут Украине как можно скорее.

Следующий транш помощи Украине будет включать и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелины".

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Голос Америки. Он подтвердил, что США предоставят новый пакет военной помощи Украине "так быстро, как только смогут", "он прибудет траншами", как и предыдущие.

Комментируя ситуацию в Украине, чиновник Пентагона указал, что сопротивление украинцев "больше чем ожидали россияне" и США видят признаки, что "россияне все больше разочарованы отсутствием наступательного порыва в течение последних 24 часов".

По оценкам США, более "50% российских войск, которые Путин направил против Украины, уже внутри страны". На утро по Вашингтону, российские войска выпустили по Украине более 250 ракет, поделился оценками чиновник, а россияне этими ракетами продолжают наносить повреждения "гражданской инфраструктуре и жилым районам".

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете оборонной помощи Украине, который будет включать средства для противодействия угрозам от "бронетехники и воздушно-десантных и других угроз". На эти цели было выделено $350 млн.

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