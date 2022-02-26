ВОЙНА В Украине Легкой прогулки не получилось: Путин признал провал "блицкрига" в Украине

2022-02-26 19:00

Российская армия вторглась в Украину, не имея заранее подготовленного тактического плана, а Владимир Путин рассчитывал на легкую прогулку и теперь в ярости.

Об этом сообщает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который в последние годы проживает в Киеве.

По его словам, Владимир Путин сейчас находится на Урале. Ночью проводили совещание бизнесменов, чтобы никто не улетел в панике. Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Пономарев отметил, что тактического плана вторжения в Украину не было, "у нас все было по ходу событий". Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Всю территорию страны надеялись захватить за 1-4 дня.

На совещании обсуждались финансовые потери, ведь каждый день военных действий обходится в 20 миллионов долларов.

“Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут”, – написал он.

Также российский экс-депутат отметил, что оружия уже не хватает, поскольку Тульский завод и остальные два завода Ротенберга физически не могут выполнить заказы на оружие.

“Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. Нет сырья. Итого возможно и дольше”, – говорится в сообщении.

Проблемы с оружием усугубились блокировкой поставок из Словении, Финляндии и Германии.

“Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся”, – отметил Пономарев.