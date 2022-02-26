Российская военная техника стоит в районе села Здвижовка Бородянского района.
Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, 370 единиц российской техники находится в районе села Здвижовка Бородянского района, что в 37 километров от Киева. Стоят в течение 6 часов.
“Машины ездят вперед и назад, но в сторону Киева не двигаются. Путин дал приказ о приостановлении продвижения российских военных сил по территории Украины”, — написал он.
Ранее сообщалось, что украинские военные разгромили колонну российской военной техники, наступавшую из оккупированного Крыма.
Также в Минобороны призвали украинцев выходить с флагами на улицы и блокировать российскую военную технику на улицах своих городов.