Жизнь Синоптики предупредили об ухудшении погоды по Киевщине 12 октября: что известно

2024-10-12 09:30


В Киеве и Киевской области в субботу, 12 октября, облачно с прояснениями, ночью сильный, а днем умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 12 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью и днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 12 октября ночью ожидается сильный дождь.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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