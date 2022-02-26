ВОЙНА В Украине Рада призывает исключить Россию из Совбеза ООН и признать Путина военным преступником

2022-02-26 21:00

Верховная Рада призывает исключить Россию из Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и признать президента страны-агрессора Владимира Путина военным преступником.

Обращение зачитал председатель парламента Руслан Стефанчук, передают Українські Новини.

"Призываем исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН. Страна-террорист не имеет права там находиться и уничтожать сами основания мировой безопасности. Призываем Путина признать военным преступником, усилить санкции не только против него и его фашистского режима, а и против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть. Они ее избирали, а значит поддержали политику террора против суверенной Украины", — озвучил спикер ВРУ.

Последние действия России, которая продолжает полномасштабную войну против Украины можно расценивать исключительно как международный терроризм.

Российские оккупанты проводят массированные ракетные обстрелы жилых кварталов и гражданских объектов Киева, Харькова, Херсона, других населенных пунктов.

В Ахтырке вооруженные силы России попали в бомбоубежище и детский садик, в результате чего есть много тяжелораненых детей.

От обстрелов погибли дети в Чугуеве, в Вышгороде под Киевом российские военные преступники попали в детский дом, детей чудом удалось эвакуировать.

Обстрелянные тяжелым оружием жилые многоквартирные дома, разрушенные заводы и инфраструктура, уничтоженные учебные заведения, в том числе разрушенные военные училища, где учились совсем юные ребята, сегодня составляют страшную картину украинских городов.

Эти действия являются вопиющими военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Россия должна понести ответственность как государство-террорист, все россияне должны понести полную ответственность за свою власть.

Путинский режим устроил в центре Европы настоящую гуманитарную катастрофу и это должно быть наказано.

Обращение подписано руководством украинского парламента и депутатских фракций (групп).