ВОЙНА В Украине Зеленский: Отключение РФ от SWIFT началось

2022-02-26 20:15

 

Если маленькие украинцы рождаются даже в укрытиях, то у врага нет никаких шансов победить в этой войне, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 26 февраля, выступил с очередным обращением, в котором заявил, что Украина будет бороться столько, сколько понадобится для мира, и одной из побед уже стал старт процедуры отключения России от SWIFT.

"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой, бесспорно, народной войне", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "по SWIFT уже все решено. Процедура отключения российского агрессора от платежной системы началась".

По словам украинского лидера, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал Украине помочь с нефтепродуктами, а турецкий, Реджеп Тайип Эрдоган, - закрыть для России проход в Черное море. Также Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры Киева и Москвы.

Кроме того, Зеленский заявил, что по-новому развиваются отношения Украины и Италии.

"Сегодня каждый час говорил с друзьями Украины. Чрезвычайный результат в отношениях с Италией. Это новая глава в отношениях для наших государств", - уточнил он.

"Представители всех религиозных организаций молятся за мир в Украине", - отметил украинский президент.

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