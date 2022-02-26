ВОЙНА В Украине Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ

2022-02-26 22:00

Отмена может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине на фоне войны с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Германия разрешила Нидерландам отправить Украине 400 реактивных гранатометов для помощи в борьбе с российскими оккупантами. Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников ЕС и НАТО, отмечает издание.

В Германии отказались от эмбарго на поставку оружия Киеву, судя по всему, из-за того, что

многочисленные западные союзники мобилизуют силы, чтобы послать Украине как можно больше оружия, боеприпасов, систем ПВО.

Отмена может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку большая часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично произведена в Германии, что дает Берлину законный контроль над их передачей. Тем не менее изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай решается индивидуально.

Напомним, накануне Германия передала Украине пять тысяч защитных шлемов.

А до этого согласились предоставить Украине дополнительное оружие Польша и Франция.