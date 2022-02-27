ВОЙНА В Украине ​Потери российских оккупантов за три дня боев: Генштаб ВСУ назвал шокирующие цифры

2022-02-27 07:30

 

За три дня российского вторжения в Украину оккупанты потеряли убитыми три тысячи человек, сотни единиц военной техники были уничтожены.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка – Буча - Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Северщине противник завершил перегруппировку и продолжил наступление с целью блокирования Киева. Однако подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий. Противник несет значительные потери, он деморализован, у него заканчиваются запасы топлива и пищи.

Ориентировочные потери:

  • личного состава – более 3000 человек;
  • танков – около 100;
  • боевых бронемашин – около 540;
  • пушек – 15;
  • ЗРК “Бук” – 1;
  • самолетов – 16;
  • вертолетов – 18.

Оккупанты массово бросают технику и обращаются в бегство, сообщает Генштаб ВСУ.

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