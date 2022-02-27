​Потери российских оккупантов за три дня боев: Генштаб ВСУ назвал шокирующие цифры

За три дня российского вторжения в Украину оккупанты потеряли убитыми три тысячи человек, сотни единиц военной техники были уничтожены.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка – Буча - Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
На Северщине противник завершил перегруппировку и продолжил наступление с целью блокирования Киева. Однако подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий. Противник несет значительные потери, он деморализован, у него заканчиваются запасы топлива и пищи.
Ориентировочные потери:
Оккупанты массово бросают технику и обращаются в бегство, сообщает Генштаб ВСУ.