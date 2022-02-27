ВОЙНА В Украине видео Российские войска прорвались в центр Харькова

2022-02-27 09:30

 

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщил в своем Телеграме глава ОГА Олег Синегубов.

"Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - написал он.

"Прошу вас - оставайтесь дома. Ситуация в городе очень напряженная", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

В сети уже появилось видео с вражеской техникой на территории города. По словам Антона Геращенко, сейчас ведутся уличные бои.

"Харьков вставай ! В город только что через Алексеевку ворвалась группа спецназа РФ. На ул. Чернышевского/Скрипника идёт бой", - написал он. Один танк оккупантов уже удалось уничтожить.

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