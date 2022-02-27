ВОЙНА В Украине Делегация РФ в Беларуси ждет переговоры с Украиной

2022-02-27 10:00

 

Украинская сторона не готова на переговоры там, откуда летят ракеты, сказал Владимир Зеленский.
Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 27 февраля сообщает агентство Интерфакс.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.

Однако украинская сторона не подтверждает заявление Кремля. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, он готов вести переговоры с Россией, но только в тех городах, откуда не летят ракеты в сторону Украины.

"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", - заявил Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что позиция президента Украины остается прежней - "только реальные переговоры, никаких ультиматумов". По его словам, российская делегация прибыла в Гомель, "зная, что это бессмысленно".

В Киеве считают предложения Москвы о переговорах на территории Беларуси "примитивной и предсказуемой пропагандистской историей", которую разыгрывают "Песков и российская сторона, сказал Подоляк BBC News.

25 февраля в МИД России утверждали, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Но в Офисе президента опровергли это заявление.

В Слуге народа, в свою очередь, объяснили, что переговоры с Кремлем - это один из способов "немедленно закончить войну".

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