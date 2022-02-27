2022-02-27 13:49

Для обороны Соломенской РГА срочно необходимы мешки с песком, другие средства для организации баррикад на улице, лекарства.

Об этом сообщает пресс- служба КГГА в телеграмм.

Соломенская РГА обращается с просьбой о помощи для укрепления позиций на случай нового штурма. Защитники нуждаются в мешках с песком и паллетах.

По информации бойцов терробороны Соломенского района, ночью велись жесткие бои с вражескими ДРГ, которые использовали гранатометы. Возможен новый штурм.

Бойцы нуждаются:

1. Мешки с песком, паллеты для укрепления РДА, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице.

2. Баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток.

3. Лекарство: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокопроновую кислоту.

"Друзья! Действуем без паники! Наши ребята стойко держат оборону, уничтожают врага, где только могут! Но, хотя этой ночью наши герои отстояли здание, есть пострадавшие! Сейчас нужна ваша помощь!" – добавили в ведомстве.