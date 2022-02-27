ВОЙНА В Украине Настал этот момент. Германия заявила о "развороте на 180 градусов" по поставкам оружия Украине

2022-02-27 16:00

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отказе Берлина от своей позиции относительно непоставки оружия Украине. По ее словам, Германия решила развернуться на 180 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Бербок в Бундестаге.

Несколько недель назад Бербок заявила, что поворот внешней политики на 180 градусов по поставкам оружия произойдет "в нужный момент".

"Сейчас наступил для этого момент", - сказала глава немецкого МИДа в Бундестаге, обвинив Россию в том, что она обманула Запад заявлениям о нежелании войны с Украиной.

Она отметила, что Германия не может оставлять Украину беззащитной перед агрессором, который несет за собой только смерть и опустошение.

"Мы делаем это, потому что наш международный порядок под угрозой. Это четкий месседж Владимиру Путину. Цена этой войны против невинных людей и нарушение Устава ООН будет невыносимой для режима Путина", - подчеркнула Бербок.

Напомним, вчера немецкие СМИ узнали, что Германия решила разблокировать поставки оружия Украине.

А сегодня Германия решила закрыть свое небо для российских самолетов.