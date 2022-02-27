ВОЙНА В Украине Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

2022-02-27 19:00

 

Пока украинские военные крошат оккупантов на фронте, Гаага займется политическим руководством РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН. Об этом он сообщил в Twitter.

Он призвал начать слушания уже на следующей неделе.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – написал Зеленский.

 

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