ВОЙНА В Украине Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

2022-02-27 19:00

Пока украинские военные крошат оккупантов на фронте, Гаага займется политическим руководством РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН. Об этом он сообщил в Twitter.

Он призвал начать слушания уже на следующей неделе.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – написал Зеленский.