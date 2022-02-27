ВОЙНА В Украине Украинская Мрия жива! Что произошло с флагманом украинской авиации Ан-225

2022-02-27 20:00

 Украина приложит все усилия, чтобы восстановление флагмана оплатила Россия, заявили в госконцерне.

Российские военные уничтожили флагман украинской авиации Ан-225 Мрия. Это произошло на аэродроме Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолет, сообщил 27 февраля госконцерн Укроборонпром в Facebook.

Отмечается, что его восстановление будет стоить более трех миллиардов долларов и потребует длительного времени.

"Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", – подчеркнули в компании.

На моменту вторжения Мрия находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из страны.

"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более $3 млрд и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", – заявили в Укроборонпроме.

При этом в Соцсетях уверены, что даже такая потеря не станет поводом опускать руки, а каждая наша победа  в борьбе с оккупантами станет доказательством того, что украинская мрія жива! Сдаваться мы не привыкли и готовы останавливать врага любой ценой.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Офисе президента подтвердили захват россиянами Чернобыльской АЭС

2022-02-24 19:30

Столтенберг подтвердил решение НАТО относительно членства Украины в альянсе

2022-02-17 22:00

Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank

2022-02-07 16:37

В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 млн военной помощи от США

2022-01-20 19:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-02-27 22:04

Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали

2022-02-27 21:00

Украинская Мрия жива! Что произошло с флагманом украинской авиации Ан-225

2022-02-27 20:00

Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

2022-02-27 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне 2022-02-27 22:04
Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали 2022-02-27 21:00
Украинская Мрия жива! Что произошло с флагманом украинской авиации Ан-225 2022-02-27 20:00
Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу 2022-02-27 19:00